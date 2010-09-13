Карасьов про шанси партій на місцевих виборах

Харків. 13 вересня. УНІАН. Політична партія «Наша Україна» не має шансів перемогти на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Харкові висловив політолог, директор Інституту глобальних стратегій, лідер партії «Єдиний центр» Вадим КАРАСЬОВ.

На думку В.КАРАСЬОВА, в першу чергу позиції цієї політичної сили ослабила зміна керівництва партії.

«Наша Україна» ці вибори проґавила. У партії складана ситуація, там змінюється керівництво. Партія втратила темп, втратила час, і шанси «Нашої України» взагалі на цих місцевих виборах, м’яко кажучи, невисокі», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Говорячи про шанси інших політичних сил на місцевих виборах, В.КАРАСЬОВ зауважив, що політична партія «За Україну», яку очолює В’ячеслав КИРИЛЕНКО, також має мінімальні шанси перемогти, оскільки система її місцевих партійних осередків недостатньо розгалужена.

«За Україну» позиціонує себе на телевізійному загальнонаціональному майданчику, але дуже мало місцевих регіональних організацій. Можливо, на Західній Україні, але на Сході шанси дуже маленькі», - зазначив він.

На думку В.КАРАСЬОВА, найбільші шанси перемогти на місцевих виборах у Партії регіонів, у «Сильної України», БЮТ та «Єдиного центру», які мають достатню кількість місцевих партійних осередків.

«Очевидно, що перше місце в Партії регіонів, на друге місце сьогодні претендує партія «Сильна Україна», можливо, БЮТ. Я думаю, що ми (партія «Єдиний центр» – УНІАН) займемо третє місце, судячи з того, кого ми висуваємо кандидатами», - сказав В.КАРАСЬОВ.