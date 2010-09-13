В інвестиційному форумі візьмуть участь представники 20 країн

Харків. 13 вересня. УНІАН. 17 вересня у Харкові відбудеться найбільший в області інвестиційний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому візьмуть участь понад 300 представників з 20 країн світу.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, у ході форуму, зокрема, буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.

Заступник губернатора додав, що у Форумі візьмуть участь представники кількох офіційних делегацій з низки країн.

«Станом на 13 вересня підтвердили свою участь у Форумі Надзвичайні і Повноважні Посли Словаччини, Азербайджану, Естонії, а також торгові представники Російської Федерації, Китаю, Польщі, В`єтнаму, Австрії, Індонезії, Угорщини, Вірменії. Також у Форумі беруть участь офіційні делегації з чотирьох регіонів-побратимів Російської Федерації, а саме Бєлгородської, Курської, Московської та Оренбурзької областей. В ході заходу будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями», - зазначив Ю.САПРОНОВ.

За його даними, також активну участь у Форумі візьмуть представники кількох великих міжнародних організацій. Зокрема, до Харкова приїдуть керівники проектів Європейського Союзу з трансферу технологій і розвитку бізнесу, директор проекту «USAID: Місцеві інвестиції та національна конкурентоспроможність», виконавчий директор «Варшавської фондової біржі» та багато інших.