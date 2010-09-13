В Україну їде операційний директор УЄФА

Харків. 13 вересня. УНІАН. Операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН відвідає Україну з робочим візитом 13-14 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012.

За словами керівника МОК Євро-2012 Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, робота М.КАЛЛЕНА в Києві буде зосереджена на вирішенні проблемних питань підготовки України до європейської першості з футболу напередодні засідання Наглядової ради УЄФА Євро-2012, яке відбудеться 21 вересня 2010 року в штаб-квартирі УЄФА в Ніоні.

«Мартін КАЛЛЕН проведе низку зустрічей та нарад, в ході яких буде обговорено широкий спектр проблемних питань, зокрема стан зведення інфраструктурних об’єктів та управлінська складова їх операційного функціонування під час проведення турніру», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Під час візиту операційний директор УЄФА зустрінеться з віце-прем’єр-міністром з питань ЄВРО 2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ та керівництвом ключових проектів, а також відвідає будівництво НСК «Олімпійський» та нових терміналів «D» і «F» в аеропорту «Бориспіль».

М.КАЛЛЕН також візьме участь в урочистому представленні нових друзів Євро-2012 - Віталія та Володимира КЛИЧКІВ, яке відбудеться 14 вересня в приміщенні офісу МОК «Євро-2012 Україна».

На знімку: Мартін КАЛЛЕН дає інтерв`ю харківським журналістам.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА