Партія влади визначилася зі своїми кандидатами в депутати

Харків. 14 вересня. УНІАН. Парія регіонів визначилася зі списком кандидатів у депутати по мажоритарних виборчих округах у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції перший заступник голови Харківської обласної організації Партії Регіонів Олена ОЛЕШКО.

Вона зазначила, що це переважно будуть відомі та досвідчені люди. Вона додала, що зараз відбувається доопрацювання списку кандидатів у депутати, які будуть обиратися за пропорційною системою.

О.ОЛЕШКО повідомила, що офіційне висунення кандидатів у депутати за списками, а також кандидатур на посаду сільських, селищних та міських голів відбудеться 27 вересня на конференції обласної, міської та всіх районних партійних організацій Партії регіонів. Реєстрація цих кандидатів запланована на 29 вересня. Список же кандидатів у депутати по мажоритарним округам буде сформовано з 1 по 4 жовтня.

Заступник голови партоганізації наголосила, що в Харківській області між кандидатами в депутати по мажоритарних виборчих округах та кандидатами в депутати, котрі будуть обиратися за списком, не буде гострої конкуренції, оскільки рада партії провадить консультації з усіма бажаючими висунути свою кандидатуру і, як правило, знаходить спільне рішення.

Більше того, за словами О.ОЛЕШКО, вони «спільно працюватимуть» на кожному виборчому окрузі.

«Ми на своїй раді ухвалили рішення, що наші кандидати в депутати по мажоритарних округах будуть працювати разом з кандидатами в депутати за списком. Тобто фактично не один кандидат на окрузі буде працювати, а вдвох: мажоритарник і кандидат у депутати, який іде за списком», - сказала вона.

За словами О.ОЛЕШКО, після місцевих виборів кількість депутатів усіх рівнів у Харківській області в порівнянні з місцевими виборами 2006 року скоротиться на 374 депутати.

Підсумовуючи, О.ОЛЕШКО висловила впевненість, що передвиборча кампанія в Харківській області «пройде без зривів».