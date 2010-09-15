Ряду харків’ян присвоєні звання Почесних громадян області

Харків. 15 вересня. УНІАН. Сьогодні на урочистій сесії Харківської облради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області».

Як передає кореспондент УНІАН, звання «Почесний громадянин Харківської області» присвоєні: дворазовій олімпійській чемпіонці, дворазовій чемпіонці Європи Людмилі ФІЛАТОВІЙ (ДЖИГАЛОВІЙ), голові ради директорів Російського загального машинобудування, голові товариства Дружби та співробітництва народів Росії та України Олегу БАКЛАНОВУ, колишньому голові Нововодолазької райради та Нововодолазької райдержадміністрації Іванові КАЛАНТАЮ, ректору Харківської державної зооветеринарної академії Валерію ГОЛОВКУ, головному раднику генерального директора КП КГ «Харківкомуночиствод» Сергієві ПІЛІГРАМУ.

Під час робочої частини засідання Харківської облради сьогодні також розглядатимуться інші питання порядку денного, зокрема затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в області на 2011 – 2015 роки та внесення змін до галузевих програм розвитку Харківської області.