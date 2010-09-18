У виставці інноваційних проектів взяли участь 100 українських та іноземних підприємств

Харків. 18 вересня. УНІАН. У виставці інноваційних проектів та експортоорієнтованої продукції «Енергія зростання», яка пройшла в рамках Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», взяли участь 100 підприємств, з них 70 українських та 30 іноземних.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на брифінгу за підсумками Форуму.

Губернатор зазначив, що на виставці був представлений широкий спектр товарів: від народних промислів до продукції високотехнологічного виробництва, і висловив надію, що в підсумку буде укладено низку договорів.

М.ДОБКІН повідомив також, що на допомогу інвесторам в Харківській області розроблено 3 серйозних документа. Перший - це «Економічний атлас Харківської області», який постійно оновлюється, другий - «Основи стабільного розвитку Харківської області до 2020 року» і третій - «Книга інвестора».

За його губернатора, на базі «Основ стабільного розвитку Харківської області до 2020 року» буде розроблено стратегію розвитку регіону. «Це серйозна праця харківських науковців, які більш ніж на 600 сторінках докладно дають пояснення, за рахунок чого ми будемо виходити з тієї економічної ями, в якій перебуваємо. Тут дуже багато статистики та порівняльні характеристики Харківської області на протязі тривалих часових періодів».

Говорячи про «Книгу інвестора», М.ДОБКІН зазначив: «Як будь-який завершений документ, вона має одну складність: життя не стоїть на місці, і в цій книзі не можна врахувати все. Але тут представлені основні фундаментальні пропозиції регіону разом з корисною для інвесторів інформацією: від адміністративного устрою області, до прізвищ поточних керівників з адресами і телефонами, контактними даними організацій».

Промовляючи на спільному брифінгу, заступник губернатора Юрій САПРОНОВ зазначив, що «Книга інвестора» перевидаватиметься кожен рік. Вона написана двома мовами - російською та англійською, а також існує в електронному варіанті.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Харкові пройшов Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому взяли участь понад 300 представників з 20 країн світу. Одним з результатів форуму стало, зокрема, оголошення про те, що група компаній з Німеччини та Швейцарії готові інвестувати в промисловість Харківської області 185 мільйонів євро.

Фото Дмитра ВЕРЕЩИНСЬКОГО