У Краснограді відкрився Великий Слобожанський ярмарок

Харків. 18 вересня. УНІАН. Сьогодні у місті Краснограді відкрився дев`ятий Великий Слобожанський ярмарок.

Він приурочений до Дня Харківської області та Дня Красноградського району, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Ярмарок розміщений на центральному майдані Краснограда. Площа становить 5,5 тис. кв. м. У заході беруть участь всі 27 районів і 7 міст області, всього нараховується близько 200 суб’єктів підприємницької діяльності.

В урочистому відкритті ярмарку, що почалося о 10.00, беруть губернатор Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС та керівники офіційних делегацій, що брали участь у Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» 17 вересня 2010 року.