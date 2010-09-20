Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст наблизився до трійки лідерів

Харків. 20 вересня. УНІАН. Матчами у неділю, 19 вересня, завершився 10-й тур Чемпіонату України з футболу. Шахтар - Таврія 4:1 (Срна 14, Адріано 62, Жадсон 69, Мхітарян 72 - Ковпак 5) Арсенал - Металіст 0:1 (Тайсон 24) Карпати - Оболонь 3:0 (Кузнєцов 60, 80, Худобяк 90) Зоря - Динамо 1:2 (Білий 52 - Шевченко 73, Вукоєвич 90+4) Раніше були зіграні матчі Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2) Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84) Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82) Волинь - Іллічівець 3:1 (Парасків 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1) Перша шістка дещо відірвалася від решти: Дніпро, Металіст і Металлург Д формально – переслідувачі Карпат і претенденти на третє місце. Хоча, ймовірно, в наступному турі на «бронзовій» сходинці змін не буде. *** Ігри 11-го туру відбудуться 25 вересня Іллічівець (7) - Севастополь (9) Металіст (19) - Шахтар (25) ...і 26 вересня Оболонь (11) - Волинь (11) Динамо (23) - Арсенал (14) Ворскла (14) - Металург З (2) Дніпро (19) - Кривбас (13) Металург Д (17) - Зоря (9) Таврія (10) - Карпати (20)

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