Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу
Металіст наблизився до трійки лідерів
Харків. 20 вересня. УНІАН. Матчами у неділю, 19 вересня, завершився 10-й тур Чемпіонату України з футболу.
Шахтар - Таврія 4:1 (Срна 14, Адріано 62, Жадсон 69, Мхітарян 72 - Ковпак 5)
Арсенал - Металіст 0:1 (Тайсон 24)
Карпати - Оболонь 3:0 (Кузнєцов 60, 80, Худобяк 90)
Зоря - Динамо 1:2 (Білий 52 - Шевченко 73, Вукоєвич 90+4)
Раніше були зіграні матчі
Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2)
Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84)
Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82)
Волинь - Іллічівець 3:1 (Парасків 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)
Перша шістка дещо відірвалася від решти: Дніпро, Металіст і Металлург Д формально –
переслідувачі Карпат і претенденти на третє місце. Хоча, ймовірно, в наступному турі на «бронзовій» сходинці змін не буде.
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Ігри 11-го туру відбудуться
25 вересня
Іллічівець (7) - Севастополь (9)
Металіст (19) - Шахтар (25)
...і 26 вересня
Оболонь (11) - Волинь (11)
Динамо (23) - Арсенал (14)
Ворскла (14) - Металург З (2)
Дніпро (19) - Кривбас (13)
Металург Д (17) - Зоря (9)
Таврія (10) - Карпати (20)