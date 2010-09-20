В Superior Golf Club відбувся Кубок Михайла Добкіна

Харків. 20 вересня. УНІАН. 18 -19 вересня в Superior Golf Club відбувся один із самих представницьких турнірів сезону - Кубок Михайла ДОБКІНА, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У турнірі взяли участь найсильніші гольфісти України (з Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова), а також спортсмени з Австралії, Німеччини, Росії.

Переможцем Кубка у в командному турнірі стала команда зі Старого Осколу (Росія), складена з 14-15-річних спортсменів. Переможці отримали головний приз, заснований Михайлом Добкіним, англійський срібний кубок середини XIX ст., який є ровесником першого в світі офіційного відкритого чемпіонату з гольфу відомого як Open Championship. Команда голови Харківської облдержадміністрації «Михайло Добкін і К» у складі Михайло ДОБКІН, Євген КАФЕЛЬНИКОВ, Андрій МЕДВЕДЄВ та Ігор ФЕДОРОВ посіла третє місце.

В індивідуальному турнірі призові місця розподілилися наступним чином:

у форматі Strokeplay (гра на чистий рахунок)

1-е місце - Руслан Гаркавенко (76)

2-е і 3-е місце - Денис Курьян і Сергій Малімон (78)

у форматі Stableford (з урахуванням гандикапу)

1-е місце - Леонід Тагієв (94)

2-е місце - Вероніка Бойко (85)

3-е місце - Олександр Черепинський і Матіас Циллі (104).

Довідка. У 2009 році турнір проходив під назвою Кубок мера.