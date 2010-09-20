Підприємства Харківщини отримають відшкодування ПДВ 475 млн. грн.

Харків. 20 вересня. УНІАН. Підприємства Харківської області отримають відшкодування ПДВ на загальну суму 475 млн. грн., повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За даними 1-го віце-губернатора Володимира БАБАЄВА, Головним управлінням Державного казначейства України у Харківській області 3 серпня 2010 року отримано з Державного казначейства України Реєстр інвентаризації №1 платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» на суму 6 005 000 грн., 30.08.10 реєстр № 2.1 на суму 863 000 грн., 31.08.10 реєстр № 2.2 на суму 167 520 000 грн. та 02.09.10 реєстр №3 на суму 301 203 000 грн. Загальна сума становить 475 591 000 грн.

Станом на 17 вересня 2010 р. на виконання п.10 «Порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п`ять років», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 12.05.10 № 368, до Головного управління надано банками переліків набувачів облігацій на суму 475 591 000 грн., йдеться у повідомленні.