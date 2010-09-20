Янукович і Азаров привітали мешканців Харківщини з Днем області

Харків. 20 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали мешканців Харківщини з Днем Харківської області.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, в ході урочистостей до Дня Харківської області віце-прем’єр-міністр України з аграрних питань Віктор СЛАУТА зачитав привітання мешканцям Харківщини від глави держави та прем’єр-міністра.

«Шановні харків’яни! Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Дня Харківської області та 67-ї річниці визволення регіону від німецько-фашистських загарбників.

Святкування такої події – це добра нагода звернутися до минулого, до спадщини, яку залишили попередні покоління, зважити свої власні здобутки та порівняти їх із загальнодержавними орієнтирами та цілями.

Харківщина багата на історичні події, її минуле і сьогодення відзначається високою духовністю. Назавжди у наших серцях залишиться пам`ять про ратні та трудові подвиги наших воїнів-визволителів, партизанів, підпільників, трудівників – усіх тих, хто віддав власне життя за мирне небо над головою.

Сьогодні Харківщина, маючи славетну історію, великі економічні та культурні надбання, робить свій внесок у побудову демократичної, процвітаючої України.

Природа щедро обдарувала Слобожанщину родючими землями, мальовничими краєвидами, але найцінніший скарб Харківщини – талановиті та працьовиті люди, які набули від рідної батьківської землі волелюбного характеру, наполегливості та щирості душі і стали спадкоємцями слави та величі українського народу.

Бажаємо всім харків’янам міцного здоров`я, нових трудових звершень та досягнень в імя рідної Батьківщини», - говориться в привітанні.