На Великому Слобожанському ярмарку виторгували 1,8 млн. грн.

Харків. 20 вересня. УНІАН. За підсумками роботи Великого Слобожанського ярмарку виторг становить 1,8 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, на Великий Слобожанський ярмарок, який відбувся цими вихідними, для продажу було завезено продукції на суму близько 2 млн. грн. Виторг за підсумками роботи ярмарку становить близько 1,8 млн. грн. Ярмарок відвідало близько 10 тис. осіб.

За даними начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Сергія АВЕРШИНА, у ярмарку взяли участь усі 27 районів та 7 міст області. Була представлена продукція близько 200 суб`єктів господарської діяльності. У містечку майстрів взяли участь близько 150 суб`єктів, які представили відвідувачам вишиванки, картини, вироби з лози, соломи, бісероплетіння, різьблення та кераміки.

Підприємства Харківщини представили на продаж на ярмарок: м`ясні і молочні продукти, хлібобулочні і кондитерські вироби, бакалійну продукцію, овочі, фрукти, картоплю, мед, живу рибу і птахів, живих поросят, безалкогольні і алкогольні напої, а також косметику, парфумерію, миючі і лікувальні засоби, швацькі і трикотажні вироби, одяг, взуття, господарські товари, квіти, різноманітну продукцію майстрів народної творчості і багато інших товарів.

Ціни на продовольчу продукцію були на 10%-15% нижче середніх по області. Так, цукор на ярмарку реалізували за ціною 7,50 грн. за кілограм, тоді як середня ціна на ринках області 8,63 грн. Мед, який на ринках області коштує 50 грн. за літр, гості ярмарку купували по 40-45 грн. за літр. Овочі і фрукти в асортименті пропонували безпосередньо сільгосптоваровиробники. Буряк, капусту, картоплю пропонували гостям за ціною 4,00 грн., цибулю, моркву - 3,5 грн., тоді як середні ціни в місті на ці овочі 4,50 - 4,80 грн. Яблука і груші на ярмарку продавалися по 4,0-5,00 грн., тоді як на міських харківських ринках вони коштують 6,00 грн. За цінами дешевшими, ніж середньообласні, можна було придбати живу рибу, сало, м`ясо, всілякі крупи, борошно тощо, повідомив С.АВЕРШИН.