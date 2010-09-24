ІТРЗ потребує особливої уваги обласної влади – Добкін

Харків. 24 вересня. УНІАН. ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» потребує гарного антикризового менеджменту, який би дозволив вивести підприємство із затяжної кризи, вважає голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, ІТРЗ ще не вичерпав весь свій потенціал і має всі шанси стати незабаром процвітаючим підприємством.

«Це прекрасне підприємство, яке має необхідну кількість верстатів і необхідні технології, щоб сьогодні повністю заповнити ринок за Південною та Донецькою залізницями та ремонтувати тепловози, маючи портфель замовлень на кілька років уперед. Я думаю, що спільними зусиллями «Укрзалізниці», Південної залізниці, Кабінету Міністрів, облдержадміністрації і тепер уже комітету кредиторів буде складено такий план санації, який дозволить, позбувшись усього зайвого, отримати підприємство, яким ми будемо пишатися», - зазначив М.ДОБКІН 23 вересня в ході програми «Час влади» на обласному телебаченні, повідомляє сайт ХОДА.

М.ДОБКІН також заявив, що до кінця першого кварталу 2011 року підприємство має повністю розрахуватися з боргами із заробітної плати, оскільки від цього багато в чому залежить економіка всього міста Ізюм.

«Місто Ізюм за свого часу мало три серйозні містоутворюючих підприємства, на яких не просто працювали люди, тим самим забезпечуючи себе і свої сім`ї заробітною платою, а й економіка міста і району цілком залежала від роботи цих підприємств. Сьогодні відносно нормально працює тільки одне з них, а Ізюмський тепловозоремонтний завод потребує наразі особливої уваги обласної влади для того, щоб не тільки мати можливість отримати максимальне на сьогоднішній момент завантаження, але і ефективно поводитися з тими коштами, які надходять на завод», - наголосив М.ДОБКІН.