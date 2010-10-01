Металіст програв Ейндховену
00:02, 01 жовтня 2010Харьків
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Наступна гра – з Сампдорією
Харків. 1 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи на своєму полі голландському Ейндховену.
Гра, що проходила в Харкові на стадіоні Металіст, завершилася з рахунком 2:0 на користь голландців.
Голи забили Джуджак (з пенальті, 27) і Берг (30).
За грубу гру у штрафному майданчику з поля був вилучений гравець Металіста Вільягра.
Склад Металіста: Дишленкович, Романчук, Обрадовіч, Папа Гуйє, Вільягра, Шелаєв, Валяєв (Кайта 46), Едмар, Воробей (Олійник 31, Поступаленко 82), Фініньо, Тайсон
Запас: Старцев, Березовчук, Пшеничних, Бордіян.
Наступну гру Металіст проведе вдома 21 жовтня з італійською Сампдорією.
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