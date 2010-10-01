Металіст програв Ейндховену

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи на своєму полі голландському Ейндховену.

Гра, що проходила в Харкові на стадіоні Металіст, завершилася з рахунком 2:0 на користь голландців.

Голи забили Джуджак (з пенальті, 27) і Берг (30).

За грубу гру у штрафному майданчику з поля був вилучений гравець Металіста Вільягра.

Склад Металіста: Дишленкович, Романчук, Обрадовіч, Папа Гуйє, Вільягра, Шелаєв, Валяєв (Кайта 46), Едмар, Воробей (Олійник 31, Поступаленко 82), Фініньо, Тайсон

Запас: Старцев, Березовчук, Пшеничних, Бордіян.

Наступну гру Металіст проведе вдома 21 жовтня з італійською Сампдорією.