Добкін: Росія і Україна мають ідею побудови автобану Москва-Харків-Сімферополь
Як альтернатива – швидкісний потяг
Харків. 7 жовтня. УНІАН. Росія та Україна планують спільними зусиллями побудувати швидкісний автобан Москва-Харків-Сімферополь.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував журналістів губернатор Михайло ДОБКІН.
За його словами, можливість реалізації цього проекту було обговорено під час Першого українсько-російського міжрегіонального економічного форуму, який відбувся в місті Геленджик (РФ), за участю Президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.
«Росіяни висловили бажання, щоб вони зі свого боку від Москви до Харкова побудували такий автобан, а Україна в свою чергу завершила будівництво від Дніпропетровської області до Сімферополя», - повідомив М.ДОБКІН.
Він додав, що «як альтернатива висловлювалася можливість запуску швидкісного потягу Москва-Харків-Сімферополь».