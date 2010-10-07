Добкін: Росія і Україна мають ідею побудови автобану Москва-Харків-Сімферополь

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Росія та Україна планують спільними зусиллями побудувати швидкісний автобан Москва-Харків-Сімферополь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував журналістів губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, можливість реалізації цього проекту було обговорено під час Першого українсько-російського міжрегіонального економічного форуму, який відбувся в місті Геленджик (РФ), за участю Президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«Росіяни висловили бажання, щоб вони зі свого боку від Москви до Харкова побудували такий автобан, а Україна в свою чергу завершила будівництво від Дніпропетровської області до Сімферополя», - повідомив М.ДОБКІН.

Він додав, що «як альтернатива висловлювалася можливість запуску швидкісного потягу Москва-Харків-Сімферополь».