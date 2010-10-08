В суботу на Харківщині можливий дощ

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у північних, західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Луганській областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі приморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла. На решті території хмарна погода, дощі, у південній частині сильні, у Криму вночі місцями дуже сильний дощ. Вітер північно-східний, 15-20 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями 25-28 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, в Криму та на Херсонщині вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі приморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-2°, вдень 6-11° тепла.