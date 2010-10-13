У Харкові за день міліція вилучила 78 ігрових автоматів

Харків. 13 жовтня. УНІАН. У Харкові працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Харківській області 6 жовтня вилучили 78 відео-ігрових автомати.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ЦЗГ, протягом дня правоохоронці виявили ігровий салон на проспекті Леніна, де вилучили 27 діючих відео-ігрових автоматів, салон по вул. Гвардійців Залізничників (вилучили 41 відео-ігровий автомат, системний блок та персональний комп’ютер без відповідних документів), а також ігровий салон по проспекту Московському (вилучили 10 діючих ігрових автомати).

За виявленими фактами тривають перевірки.