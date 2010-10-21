КВУ готовий провести екзитпол на виборах мера Харкова

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Комітет виборців України готовий провести екзитпол на виборах мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківського Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

«Ми готові, до речі, провести екзитпол, у нас є вдалий досвід проведення екзитполу на позачергових виборах мера Полтави, де наші дані співпали один в один з результатами», - сказав він.

М.КАМЧАТНИЙ зауважив, що на проведення екзитполу в Харкові потрібно приблизно 50 тис. грн., і якщо «основні кандидати» зголосяться профінансувати його проведення, то у КВУ «є на це і ресурси, і досвід».

«Якщо основні кандидати на пост міського голови готові нам профінансувати проведення екзитполу разом, складчину зробити, то ми можемо це зробити. Для Харкова це буде коштувати приблизно 50 тис. грн. Це по виборах мера Харкова та по виборах до міськради за списками», - сказав М.КАМЧАТНИЙ.

Він також зауважив, на сьогодні в Харківській області працює 7 довгострокових спостерігачів КВУ, але за наявності відповідного проекту, кількість працівників збільшується відповідно до потреби.

М.КАМЧАТНИЙ додав, що на майбутніх виборах в Харківській області КВУ планує проводити «короткострокове спостереження», у рамках якого будуть задіяні не менше 250 короткострокових спостерігачів.

Як передавав УНІАН, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО наголосив на доцільності проведення екзитполів у найбільших містах України. Він підкреслив, що проведення екзитполів у найбільш конкурентних регіонах допоможе уникнути взаємних обвинувачень політичних суперників.

«Щоб не було таких обопільних претензій, щоб була ситуація, як принаймні на президентських виборах, було б логічно провести екзитпол», - вважає В.ФЕСЕНКО.