Тимошенко: свобода слова в Україні – на рівні Африки

14:01, 21 жовтня 2010
Харьків
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Країну опустили…

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Колишній прем’єр-міністр України, лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що головною проблемою держави є "несвобода".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Харкові.

"Зараз, коли я їжджу по країні, перше, що говорять люди, це не про тарифи, не про ціни. А про те, що свободи немає", - заявила вона.

"Перше що мені сказали, коли я приїхала сьогодні в Харківську область: що активістів, які стоять в наметах, роздають газети, відстоюють свою точку зору, просто б`ють. Вчора, наприклад, побили наших активістів і їх забрала швидка. Ніхто сьогодні не хоче сприймати іншої думки, іншої позиції", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також упевнена, що люди "перестали бачити правду по центральних каналах". "І тому "Репортери без кордонів" опустили Україну на 42 позиції вниз (у рейтингу рівня свободи слова – УНІАН). Нижче, напевно, тільки африканські держави, навіть не держави, а території, які ще в держави не сформувалися. Але якщо ця влада ще "попрацює", то ми ще "просунемося", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр також додала, що "несвободу вже можна порахувати в економічних показниках". За її словами, "несвобода примушує бізнесменів згортати проекти". "Ціни в країні міняються по 2-3 рази в день, продавці просто не встигають міняти цінники", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, є "два шляхи виходу з цієї ситуації". "Перше – нормальні, демократичні, несфальшовані вибори. Якщо у народу щось не склалося з владою, то потрібні вибори… але якщо виборів немає, або їх відтерміновують на невизначений строк, або якщо у чесність виборів вірять тільки 8,5%... є інший шлях – акції громадянської непокори, які рано чи пізно призведуть до зміни влади".

Також Ю.ТИМОШЕНКО закликали українців прийти на вибори, щоб унеможливити фальсифікації.

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