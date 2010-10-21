У Харкові тривають сільськогосподарські ярмарки

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Продовжують свою роботу 9 сільськогосподарських ярмарків, які покликані забезпечити якісними продуктами за ціною виробника жителів усіх районів Харкова, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Центральний ярмарок знаходиться на площі Свободи і працює щодня, інші 8 зосереджені по різних районах міста й відкриваються у вихідні дні.

Товари на ярмарку везуть сільгоспвиробники з усіх районів Харківської області, і завдяки відсутності посередників ціни на продукти на ярмарку нижче середньоринкових на 15 - 20%. Зокрема, рекомендована ціна кілограма пшеничного борошна вищого гатунку становить на ярмарках 2,5 грн., літр соняшникової олії - 9 грн., кілограма гречаної крупи - 9,50 - 10 грн., м`яса птиці - 16,50 грн., цукру - 7,50 грн.