В Дергачах відкрилася пересувна книжкова виставка-ярмарок

Жигалко: ціни доступні

Харків. 21 жовтня. УНІАН. На Привокзальній площі Дергачів розпочала роботу пересувна книжкова виставка-ярмарок «Харківські видавці – районам області», започаткована Харківською облдержадміністрацією. Як повідомляє сайт ОДА, виставку-ярмарок відкрили заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Василь ЖИГАЛКО та завідувач сектору внутрішньої політики Дергачівської райдержадміністрації Лариса КАЛАШНИК. В.ЖИГАЛКО передав відділу освіти райдержадміністрації підбірку книг, яку підготувало управління для шкільних бібліотек Дергачівського району. «Хороші книги – за дійсно доступними цінами», - зробила висновок Л.КАЛАШНИК після огляду експозиції. За словами, В.ЖИГАЛКА, «забезпечити жителів усіх районів якісною книгою за цінами видавництв – основна мета проведення пересувної виставки-ярмарку».

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