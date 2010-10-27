УЄФА подає до суду на функціонера, який звинуватив Україну і Польщу

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив, що ініціює розгляд судової справи щодо футбольного функціонера з Кіпру Спіроса Мараньоса, який звинуватив Україну і Польщу у підкупі членів Виконкому УЄФА на виборах господарів Євро-2012. Про це йдеться в офіційному комюніке Союзу, інформує ESPN.

Як говориться в заяві, УЄФА так і не отримав жодних доказів, які підтверджують слова Мараньоса, а сам функціонер, «який відповідальний за всі звинувачення, через свого адвоката відмовився від зустрічі з офіційною делегацією УЄФА», що була запланована на середу, 27 жовтня.

«В УЄФА немає іншого виходу, окрім як почати процесуальні дії відносно пана Мараньоса, оскільки вважає, що це єдина можливість для того, щоб отримати і опублікувати будь-які докази, які можуть бути у пана Мараньоса стосовно цієї справи», - підкреслюється в повідомленні.

Водночас, в Союзі запевняють, що «в інтересах захисту цілісності європейського футболу, УЄФА готовий і бажає провести повне дисциплінарне розслідування на підставі будь-яких доказових елементів, але не на базі чуток або звинувачень, які також можуть бути наклепницькими».

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