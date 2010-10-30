В Україні сьогодні «день тиші»
09:31, 30 жовтня 2010Харьків
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У неділю - місцеві вибори
Харків. 30 жовтня. УНІАН. В Україні сьогодні «день тиші» перед місцевими виборами.
Згідно з виборчим законодавством, опівночі з п`ятниці на суботу за місцевим часом набуває чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації.
Ця доба «тиші» дається виборцям для того, щоб вони могли прийняти рішення про свій вибір свідомо, без будь-якого впливу чи тиску.
Вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбудуться 31 жовтня 2010 року.
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