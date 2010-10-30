Металіст виграв у Оболоні

Харків. 30 жовтня. УНІАН. У матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки київській Оболоні.

Гра, яка щойно завершилася на стадіоні «Металіст», закінчилася з рахунком 2:1 на користь харківського клубу.

У Металіста голи забили Олійник (56) і Едмар (81), у Оболоні – Мірошниченко (89).

Набравши 31 очко, Металіст упевнено йде на 3-мі місце.

Коментуючи гру у флеш-інтерв’ю, головний тренер Оболоні Сергій Ковалець відзначив, що команди показали цікаву гру». «В таких матчах, при такій атмосфері загартовується наша команда», - сказав учень Мирона Маркевича. Він вважає, що в підсумку все вирішив «клас гравців Металіста», який, за його словами, стабільно грає і в матчах внутрішнього чемпіонату, і в Єврокубках. «Нам треба вчитися», - підсумував С.Ковалець.