Карасьов: політичної тиші на Харківщині не чекайте

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Після завершення місцевих виборів політична боротьба на Харківщині продовжиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав політолог, лідер партії «Єдиний центр» Вадим КАРАСЬОВ.

Він наголосив, що безперечно вибори мера Харкова будуть визнані, але вони не вирішать накопичені в місті проблеми.

«Присмак скандальності буде, але вибори будуть признані, взагалі за цим законом недійсними вибори визнати взагалі неможливо», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, у мешканців міста залишиться «психологічне невдоволення» багатьма аспектами цих виборів, що не допоможе «місцевий легітимації цих виборів».

«Той, хто виграє вибори, він виграє тільки вибори, але Харків виграти ще буде потрібно. Це стосується всіх реальних кандидатів на посаду мера. Виграти вибори – це ще не значить виграти вибори, і не виграти харківців, і не перемогти проблеми, які в Харкові накопичилися за останні роки», - сказав він.

На його В.КАРАСЬОВА, нинішні вибори відбуваються за умов рецентралізації влади, саме тому вони «не задалися».