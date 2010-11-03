В Харкові перераховують голоси у прямому єфірі

Харків. 3 листопада. УНІАН. У приміщенні Харківського національного університету радіоелектроніки у прямому ефірі розпочався паралельний підрахунок голосів виборців на виборах мера Харкова, ініційований Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, при паралельному підрахунку присутні представник інтересів кандидата на посаду Харківського міського голови від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА, перший заступник голови Харківської міської організації ПР Олександр КРИВЦОВ, кандидат на посаду Харківського міського голови від партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА Юрій ОРЕЛ, голова Харківської обласної організації партії «Фронт Змін» Олександр ДАВТЯН, кандидат на посаду Харківського міського голови від партії «Сильна Україна» Євген ГУТКОВ, кандидат на посаду Харківського міського голови від Народної партії Станіслав КОСІНОВ.

Дев’ять операторів - працівники університету - набирають дані усіх 597 протоколів дільничних виборчих комісій із «мокрими» печатками в єдину базу даних. В режимі он-лайн результати паралельного підрахунку відображаються на одному комп’ютері.

О.КРИВЦОВ наголосив на тому, що для упередження звинувачень на адресу Партії регіонів у навмисному псуванні техніки було обрано «нейтральну територію, поважний навчальний заклад».

Усі присутні кандидати на посаду Харківського міського голови погодилися з результатами підрахунку голосів, оголошеними вчора головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБІКІНИМ.

«Нам образливо чути, що Харків – це місто, у якому панує свавілля. І дуже образливо, що люди, які не вміють достойно програвати, займаються такими речами», - сказав С.КОСІНОВ, коментуючи звинувачення на адресу Партії регіонів у неадекватному підрахунку голосів.

Паралельний підрахунок голосів транслюється у прямому ефірі Харківського обласного телебачення.

Як повідомляв УНІАН, «Батьківщина» 2 листопада заявила, що у Харкові влада приступила «до фінальної стадії фальсифікації виборів Харківського міського голови на користь КЕРНЕСА».

Як наголошують автори заяви, лідер Харківської обласної організації «Батьківщини» Арсен АВАКОВ виграв вибори згідно з кількома екзит-полами та згідно з паралельним підрахунком голосів. Однак, підкреслили у «Батьківщині», це не завадило губернатору Харківщини М.ДОБКІНУ незаконно взяти на себе функцію територіальної виборчої комісії та так само незаконно проголосити переможцем Геннадія КЕРНЕСА.