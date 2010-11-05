На Харківщині викрили шахраїв, які привласнили майже 700 га землі

Харків. 5 листопада. УНІАН. Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на заволодінні чужим майном, зокрема земельними ділянками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що в 2008 році учасники ОЗГ підібрали на Харківщині 350 громадян, від яких шляхом обману отримали заяви на безкоштовне виділення і приватизацію землі та генеральні довіреності для володіння, користування та розпорядження цими ділянками. За одну таку заяву шахраї платили селянам від 450 до 1000 гривень.

Далі учасники ОЗГ, використовуючи конституційні права цих же 350 громадян, незаконно заволоділи земельними наділами загальною площею майже 700 га та вартістю близько 7 мільйонів гривень.

За даним фактом слідчий відділ УБОЗ ГУМВС області порушив кримінальну справу за ч.4 ст.190 (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального Кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин скоєння даного злочину.