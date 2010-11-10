На Харківщині зменшилося число безробітних

Харків. 10 листопада. УНІАН. В Харківській області зменшилося число безробітних.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН к прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, рівень офіційного зареєстрованого безробіття в Харківській області на сьогоднішні становить 1,43%, що є менше від минулого року (1,73%). Минулого року загалом у центрі зайнятості було зареєстровано 100 тисяч людей. Цього року ця кількість зменшилася десь на 20%.

І.ШУРМА повідомив, що цього року за 10 місяців знайшли роботу 42 тисячі людей. А в минулому році за 12 – неповних 36 тисяч. «Це означає, що потроху економіка починає оживати», - сказав він.

Заступник губернатора зазначив, що станом на 1 листопада у Харківській області на обліку в обласній службі зайнятості знаходиться 25,5 тис. осіб, з них 24,5 тис. шукають роботу. Тобто, є ще 1 тис. громадян, які звертаються в службу зайнятості, щоб покращити якісь свої умови. Це менше, ніж було в минулому році на 17% (на 5 300 осіб).