На Харківщині пройде тренінг з питань охорони кордону

Харків. 10 листопада. УНІАН. 11 листопада у Харківській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» - «Нехотєєвка», залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський» та місцевому «Журавлівка» відбудеться міжнародний тренінг з питань охорони кордону та прикордонного контролю на українсько-російській ділянці.

Темою заходу є спрощення прикордонних формальностей та створення комфортних умов для перетинання українсько-російського кордону, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Тренінг, у якому візьмуть участь співробітники Держприкордонслужби України, керівництво Харківської, Бєлгородської областей, представники Держмитслужби, Міністерства транспорту України, Укрзалізниці, їхні структурних підрозділів, відповідних російських міністерств та відомств, має на меті перевірити на практиці ефективність заходів зі спрощення прикордонних формальностей та виробити єдині підходи до їхнього застосування в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні.

Тренінг проводиться в рамках практичної реалізації доручень президентів України та Російської Федерації щодо спрощення формальностей на українсько-російському кордоні. Нова технологія дозволить підвищити комфорт подорожуючих та перевізників під час перетинання державного кордону без послаблення заходів безпеки на кордоні, сприятиме розвитку прикордонної інфраструктури, функціонуванню міждержавних та місцевих пунктів пропуску, а також транзитним перевезенням.

11 листопада у пункті пропуску «Готівка» відбудеться брифінг за участю керівництва Державної прикордонної служби України та прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

До участі у висвітленні тренінгу запрошується представники ЗМІ. Акредитацію проводить прес-служба Харківського прикордонного загону за телефонами: 067-57-73-039, 066-783-12-57.