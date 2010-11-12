Кожен п’ятий росіянин погано ставиться до України - опитування

Харків. 12 листопада. УНІАН. До України ставляться негативно 20% росіян. Такі результати опитування, проведеного Аналітичним центром Юрія Левади.

При цьому 16% опитаних ставляться до України «в основному погано», а 4% - «дуже погано».

В цілому,після зміни влади в Україні ставлення росіян до південного сусіда змінилося на краще - в лютому цього року про своє негативне ставлення заявляли більше третини опитаних.

Проте, не можна не відзначити, що число тих, хто ставиться до України «дуже погано», в порівнянні з даними за травень і липень знову почало зростати і повернулося до березневих показників.

Опитування було проведений у вересні 2010 року. Було опитано 1600 росіян віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична погрішність даних дослідження не перевищує 3,4%.