Погода в суботу

Харків. 12 листопада. УНІАН. Завтра у західних та північних областях України очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат місцями 40 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° тепла, у південних областях 7-12°; вдень 13-18°, у північній частині 10-15°; у Криму вночі 10-15°, вдень 17-22°.

У Київській області у суботу очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.