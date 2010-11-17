Ярославський подарує Харкову пам’ятник математику Ляпунову

Харків. 17 листопада. УНІАН. Відомий бізнесмен і меценат, президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ виділив понад 700 тис. грн. для спорудження у Харкові пам’ятника видатному математику – академіку Олександру Ляпунову та благоустрій території Північного корпусу Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Як передає кореспондент УНІАН, 17 листопада о 10.00 біля Північного корпусу університету ім. Каразіна відбудеться урочисте відкриття пам’ятника академіку О.Ляпунову. Напис на постаменті свідчитиме про те, що цей подарунок зроблений від імені колективу та вболівальників харківського Футбольного клубу «Металіст».

Одночасно біля цього ж корпусу відкриють пам’ятник відомому історику Дмитру Багалію, кошти на спорудження якого виділив харківський бізнесмен Юрій САПРОНОВ, ім’я якого безпосередньо зазначено на меморіалі.

Урочистості заходи пройдуть в рамках святкування Дня студента і з нагоди 206-ї річниці від дня заснування Харківського університету.

Автори пам’ятників – заслужений діяч мистецтв України скульптор Олександр РІДНИЙ, скульптор Ганна ІВАНОВА, архітектор – головний архітектор Харкова Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У святкових заходах візьмуть участь представники влади, наукової та освітньої громадськості, викладачі вузів і друзі університету, нащадки Д.Багалія, автори скульптурного проекту, партнери, меценати, співробітники, випускники та студенти університету.

У середу розпочне роботу виставка, присвячена Д.Багалію та О.Ляпунову. О 16.00 у Великій актовій залі (головний корпус університету, пл. Свободи, 4, 2 поверх) відбудеться гала-концерт традиційного конкурсу творчості першокурсників «Alma mater».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року на благодійній вечері, організованій Фондом Олени Пінчук «АнтиСНІД», українські мільярдери Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Дмитро ФІРТАШ за 1,75 млн. євро придбали картину найдорожчого художника сучасності Демієна ХЬОРСТА In Love.

Гроші, виручені від продажу полотна британського митця, Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» спрямував на закупівлю експрес-тестів, що дозволяють за 10-15 хвилин поставити правильний діагноз пацієнтам, які пройшли тестування на ВІЛ/СНІД, а також на розширення спільного проекту з Фондом Клінтона в Україні. Бізнесмени планують передати картину одній з харківських дитячих установ, щоб маленькі українці могли долучитися до останніх досягнень світового образотворчого мистецтва.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА