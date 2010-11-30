III Кінофестиваль «Харьковская сирень» відбудеться 22 - 27 травня 2011 року

Харків. 30 листопада. УНІАН. III Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень» відбудеться 22 - 27 травня 2011 року.

Про це поінформувала сьогодні на прес-конференції член оргкомітету фестивалю, начальник управління преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ, повідомляє сайт ОДА.

За її словами, перенесення дати відкриття з 15 на 22 травня пов`язане з напруженим графіком зйомок натхненника та почесного президента фестивалю Мілен ДЕМОНЖО.

Фестиваль очікує гостей із Франції: актрису Мілен ДЕМОНЖО, актора П`єра РІШАРА, кутюр`є П`єра КАРДЕНА, керівника асоціації франко-української дружби «Весна» Уляну ЧАЙКОВСЬКУ, а з Росії - композитора Максима ДУНАЄВСЬКОГО.

«Ми повертаємося до того шару історії кінематографа, який дуже добре пам`ятають наші батьки. Гостем «Харьковской сирени» буде ще одна людина, зірка світової величини. Цей французький гість нехай залишиться «темною конячкою», оскільки на сьогоднішній день є деякі моменти, пов`язані зі станом його здоров`я. Це буде сюрприз для всіх», - сказала В. МАРЕНИЧ. Вона пообіцяла докладніше розповісти про таємничого гостя в березні 2011 року.

Здебільшого заходи фестивалю проходитимуть у Харківському академічному театрі опери та балету ім. Лисенка, перегляд конкурсних кінострічок - в кінотеатрах «Познань», «Росія» та ім. Довженка. Відкриття фестивалю відбудеться в приміщенні Харківського цирку і планується дуже незвичайним. «Говорячи про Максима ДУНАЄВСЬКОГО і згадуючи його не менш геніального батька Ісаака ДУНАЄВСЬКОГО, ми будемо говорити про кінематограф 30-х років і фільм «Цирк». Відкриття фестивалю пройде в приміщенні цирку», - зазначила В.МАРЕНИЧ.