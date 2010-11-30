У Харкові збудують сміттєпереробний завод

Харків. 30 листопада. УНІАН. Найближчим часом у Харкові побудують завод з переробки твердих побутових відходів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на радника Харківського міського голови, депутата міської ради Фазіля АББАСОВА.

«Найближчим часом у нас з’явиться завод, на якому будуть застосовуватися передові технології з переробки відходів», - сказав Ф.АББАСОВ.

За його словами, для охоплення потреб Харкова необхідно мінімум 2 сміттєпереробні заводи продуктивністю по 100 тис. тонн сміття на рік.

Ф.АББАСОВ зазначив, що на сьогодні вже опрацьоване майже в повному комплекті техніко-економічне обґрунтування будівництва заводів з переробки ТПВ у Харкові.

«У нас сьогодні є певні напрацювання з закордонними компаніями, постачальниками заводу, опрацьовані практично всі техніко-економічні обґрунтування, технічні умови, технічні завдання на будівництво подібних заводів у Харкові», - зазначив він.

Ф.АББАСОВ повідомив, що сьогодні тривають переговори із заводом ВАТ «Станкоагрегат» про формування технічних умов поставки обладнання для переробки ТПВ у Харкові.