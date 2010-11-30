З 1 грудня приймаються заявки на участь у кінофестивалі «Харьковская сирень»

Харків. 30 листопада. УНІАН. З 1 грудня 2010 року розпочнеться прийом заявок і фільмів на участь у III Міжнародному фестивалі короткометражного кіно «Харьковская сирень»

Про це поінформувала сьогодні на прес-конференції член оргкомітету фестивалю, начальник управління преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ, повідомляє сайт ОДА.

«З завтрашнього дня III Міжнародний фестиваль короткометражного кіно« Харьковская сирень»в ідкриє свої двері для тих активних, молодих, амбітних режисерів. Ми будемо приймати їхні заявки та конкурсні роботи до 31 березня 2011 року. Ми вирішили, що 4 місяці - достатній термін для того, щоб всі бажаючі взяти участь в нашому кінофестивалі встигли надати свої роботи », - сказала В.МАРЕНИЧ.

Учасниками фестивалю можуть стати як професійні режисери, так і автори, які не мають спеціальної освіти, але чиї роботи пройшли конкурсний відбір. До участі у фестивалі приймаються фільми, хронометраж яких не перевищує 30 хвилин, виробництво яких закінчено не раніше 2008 р.

В рамках III Міжнародному фестивалі короткометражного кіно «Харьковская сирень» буде проводитися конкурс у номінаціях: кращий документальний короткометражний фільм, кращий ігровий короткометражний фільм, кращий анімаційний короткометражний фільм, краща режисерська робота, кращий сценарій, краща операторська робота.

Також передбачаються додаткові номінації, що проводяться спонсорами фестивалю, приз глядацьких і приз журналістських симпатій.