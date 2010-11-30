Найстаршому депутату Харківської облради 74 роки, наймолодшому – 23

Харків. 30 листопада. УНІАН. Найстаршим депутатом Харківської обласної ради є комуніст Олексій КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, якому 74 роки, наймолодший – регіонал Денис СТЕПАНОВ, якому тільки в січні має виповнитися 24 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

За його даними, всього в Харківській облраді VI скликання працюватимуть 123 чоловіка та 13 жінок, із яких віком до 30 років – 3, до 50 років – 62, віком від 50 до 60 років – 49, старше 60 років – 22 депутатів.

Всі без виключення 136 депутатів облради мають вищу освіту.

Як повідомляв УНІАН, за результатами виборів до Харківської обласної ради пройшли депутати від 8 політичних партій. У багатомандатних виборчих округах до облради пройшли депутати від 5 політичних партій: від Партії регіонів - 39 депутатів (40,21% голосів виборців), від ВО «Батьківщина» - 13 депутатів (13,28% голосів), від КПУ – 8 депутатів (8,56%), від політичної партії «Сильна Україна» - 5 депутатів (5,06%), від політичної партії «Фронт змін» - 3 депутати (3,25%).

У одномандатних виборчих округах на виборах до облради перемогли представники 6 політичних партій: від Партії регіонів – 56 депутатів, від Сильної України – 4 депутати, від Народної партії – 3 депутати, від ВО «Батьківщина» - 3 депутати, від Соціалістичної партії України – 1 депутат, від Партії промисловців і підприємців – 1 депутат.

У цілому в Харківській обласній раді більшість отримала Партія регіонів, від якої обрано 95 депутатів, від ВО «Батьківщина» - 16 депутатів, від «Сильної України» – 9 депутатів, від КПУ – 8 депутатів, від Народної партії – 3 депутати, від «Фронту змін» – 3, від Соціалістичної партії України – 1, від Партії промисловців і підприємців – 1 депутат.