Завтра – позачергова сесія Харківської облради

20:59, 30 листопада 2010
Харьків
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Початок – о 12.00

Харків. 30 листопада. УНІАН. У середу, 1 грудня, відбудеться пленарне засідання позачергової II сесії Харківської обласної ради.

Як повідомляє сайт облради, початок засідання – о 12.00 у великому залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх).

На розгляд сесії запропоновано 7 питань, серед яких – внесення змін до бюджету області.

Роботу депутатів транслюватимуть у прямому ефірі на телеканалі обласної державної телерадіокомпанії.

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