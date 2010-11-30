Завтра – позачергова сесія Харківської облради
20:59, 30 листопада 2010Харьків
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Початок – о 12.00
Харків. 30 листопада. УНІАН. У середу, 1 грудня, відбудеться пленарне засідання позачергової II сесії Харківської обласної ради.
Як повідомляє сайт облради, початок засідання – о 12.00 у великому залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх).
На розгляд сесії запропоновано 7 питань, серед яких – внесення змін до бюджету області.
Роботу депутатів транслюватимуть у прямому ефірі на телеканалі обласної державної телерадіокомпанії.
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