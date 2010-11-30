Матч Металіст - Дебрецен судитиме шведський арбітр

Харків. 30 листопада. УНІАН. Матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи, у якому харківський Металіст приймає Дебрецен, судитиме швед Даніель Штальхаммар.

Даніель Штальхаммар (Daniel Stalhammar) народиася 1974 року в Ландскроні, Швеція).

З 2004 року він є арбітром УЄФА 2-ї категорії.

У 2007 році його шляхи перетнулися зі збірною Україна U19, яка в гостях з мінімальним рахунком переграла Шотландії у відбірковому матчі Чемпіонату Європи. Тоді Даніель показав 5 жовтих карток, з них 3 - нашій команді.

Останній на сьогодні матч у єврокубках цей арбітр провів 4 листопада. Тоді Ювентус вдома зіграв 0:0 із Зальцбургом, а суперники побачили перед собою все ті ж 5 жовтих карток (знову господарі отримали 2 з них, а гості - 3).

У середньому в майже трьох десятках міжнародних матчів за свою кар`єру цей арбітр показав 4.33 жовтих картки, а пенальті і вилучення в цих іграх траплялися в середньому в кожному п`ятому матчі.

Асистенти арбітра: Йоаким Флінк, Ерік Бергстен.

Додаткові асистенти: Міхаель Лерйеус, Магнус Альс.

4-й арбітр - Мартін Стремберссон (вся бригада - Швеція).

Суддівський спостерігач - Славомір Стемпнієвскі (Польща).

Делегат УЄФА - Томас Карпавічюс (Литва).