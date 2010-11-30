У середу в Україні обіцяють до 23° морозу

Харків. 30 листопада. УНІАН. Завтра у південній частині України очікується невеликий, у Криму помірний дощ, вночі подекуди з мокрим снігом.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без істотних опадів, лише вдень в карпатському регіоні сніг і мокрий сніг; температура вночі 10-15° морозу, у західних та північних областях місцями 18-23°, вдень 8-13° морозу, у центральних областях 3-8° морозу. На Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних областях та в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області у середу опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, місцями 18-23°, вдень 8-13° морозу.

У Києві температура вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.