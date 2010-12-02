Росія заборонила іноземцям торгувати в магазинах і на базарах

Харків. 2 грудня. УНІАН. Уряд Росії заборонив у 2011 році використовувати іноземних працівників у роздрібній торгівлі алкоголем, ліками, торгівлі на ринках і в палатках, а також у роздрібній торгівлі поза магазинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у постанові російського уряду «Про встановлення на 2011 рік допустимої частки іноземних працівників, яких використовують господарюючі суб`єктами, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та у сфері спорту», підписаній прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Уряд Російської Федерації ухвалює встановити на 2011 рік допустиму частку іноземних працівників у сфері роздрібної торгівлі у розмірі 0% загальної чисельності працівників, яких використовують зазначені господарюючі суб`єкти», - повідомляється на сайті уряду РФ.

Усім господарюючим суб`єктам, що працюють у перерахованих сферах, наказано привести чисельність працівників-іноземців у відповідність з даною постановою до 1 січня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня глава Федеральної міграційної служби Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив, що у 2011 році очікується приїзд близько 1 млн. громадян України для роботи на території Росії.