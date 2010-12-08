У Харкові знову пограбування ювелірного магазину

Харків. 8 грудня. УНІАН. Вчора близько 17.30 двоє невідомих пограбували ювелірну крамницю у провулку Короленка в центрі Харкова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

Двоє чоловіків зайшли в ювелірний магазин-майстерню і під загрозою застосування фізичної сили розбили вітрину й заволоділи виробами із золота. Сума збитків встановлюється.

Слідчий відділ Київського РВ Харкова за даним фактом порушив кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Правоохоронці проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння розбійного нападу.