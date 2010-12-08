У Харкові знову пограбування ювелірного магазину
09:58, 08 грудня 2010Харьків
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Діяли двоє невідомих
Харків. 8 грудня. УНІАН. Вчора близько 17.30 двоє невідомих пограбували ювелірну крамницю у провулку Короленка в центрі Харкова.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.
Двоє чоловіків зайшли в ювелірний магазин-майстерню і під загрозою застосування фізичної сили розбили вітрину й заволоділи виробами із золота. Сума збитків встановлюється.
Слідчий відділ Київського РВ Харкова за даним фактом порушив кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Правоохоронці проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння розбійного нападу.
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