Підготовка персоналу до Євро-2012 – питання номер один

Харків. 21 грудня. УНІАН. Підготовка персоналу, який обслуговуватиме об’єкти Євро-2012 в Україні, сьогодні є головним завданням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав журналістам віце-прем’єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

Він запевнив, що підготовка обслуговуючого персоналу вже розпочалася і проводиться як в Україні, так і за кордоном.

«Зараз питання підготовки персоналу, я вже про це говорив, - це питання номер один. Директорів аеропортів готують західні спеціалісти, стадіон базовий «Донбас Арена» з підготовки кадрів для львівського стадіону та «Олімпійського». Тобто питання тільки кадрове», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Водночас він запевнив, що усі інфраструктурні об’єкти в Україні будуть готові у повному обсязі й у чітко обумовлені терміни.

«Інфраструктура буде готова повністю, як ми й обіцяли УЄФА, до кінця 2011 року», - наголосив Б.КОЛЕСНИКОВ.