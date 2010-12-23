В галереї АВЕК відкривається виставка новорічних листівок

Харків. 23 грудня. УНІАН. Сьогодні в мистецькій галереї АВЕК (вул. Сумська,70) відкривається виставка новорічних вітальних листівок «Старі нові історії».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі АВЕК, листівки, представлені на виставці, відносяться в основному до 50-60-х років минулого сторіччя.

Всі листівки - з приватних колекцій. Для зручності глядачів вони експонуються у вигляді принтів великого формату. Доторкнутися до свого дитинства, до минулому своєї країни, її повсякденній історії буде цікаво як дорослим, так і маленьким гостям галереї АВЕК. На відкритті виставки їх чекає багато сюрпризів. За задумом організаторів проекту, Міжнародного добродійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА, «Старі нові історії» стануть своєрідним містком між минулим і сьогоденням. Містком, складеним з поштових листівок, йдеться у повідомленні прес-служби.

Виставка працює з 18.00 до 22.00 по буднях і з 10.00 до 22.00 по вихідних і святах. Вхід вільний.