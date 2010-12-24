У січні Харків отримає 30 нових тролейбусів – Добкін

Харків. 24 грудня. УНІАН. У січні 2011 року Харків отримає 30 нових тролейбусів виробництва Львівського автомобільного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Перші 30, 15 спарованих і 15 одинарних, тролейбусів, якщо не підведе львівський завод, надійдуть уже в січні. До кінця року, якщо нічого не завадить, ми отримаємо до 200 нових тролейбусів», - сказав М.ДОБКІН.

Як відомо, Харківська міська влада у рамках підготовки до фінальної частини Євро-2012 ухвалила рішення закупити 300 нових тролейбусів та 300 автобусів виробництва Львівського автомобільного заводу.