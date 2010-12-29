Вартість проїзду в харківському міському транспорті зросте в лютому - Кернес

Харків. 29 грудня. УНІАН. Вартість проїзду у метрополітені, трамваях і тролейбусах Харкова зросте у лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

«Ми говоримо про те, що керівництво цих підприємств, і я цю ініціативу підтримав, ми ухвалили рішення в регуляторному акті про перегляд тарифу на проїзд у тролейбусі, трамваї та метрополітені», - сказав Г.КЕРНЕС.

«Я підписав документи виконкому про початок процедури збільшення ціни на проїзд», - додав він.

Г.КЕРНЕС повідомив, що вартість проїзду орієнтовно збільшиться в кінці лютого, але зазначив, що це залежатиме від того, як швидко тарифи будуть погоджені в Кабінеті міністрів України.

Міський голова відмовився назвати нову вартість проїзду, зазначивши, що процедурою погодження тарифів займається Кабінет міністрів.

«Ціна має відповідати сьогоднішньому дню й тим можливостям, які є у підприємства», - підкреслив Г.КЕРНЕС.

Довідка УНІАН. На сьогодні вартість проїзду в харківському метрополітені становить 1,5 грн., вартість проїзду трамваях і тролейбусах – 1 грн.