УБОЗ звільнив заручницю, за яку вимагали 300 тисяч доларів

Харків. 4 грудня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники Управління боротьби з організованою злочинністю звільнили заручницю, за яку вимагали 300 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Головного управління УБОЗ МВС України, заручницю – іноземну громадянку – було звільнено в результаті спільної широкомасштабної операції працівників Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській, Харківській областях та ГУБОЗ МВС.

Таким чином було знешкоджено організовану злочинну групу з міжнародними зв’язками.

Згідно з повідомленням, у переддень Нового року до УБОЗ в Дніпропетровській області від харківських колег надійшла інформація про те, що в Харкові двоє невідомих викрали іноземку, яка на території України займається підприємницькою діяльністю. Зловмисники силоміць посадили її в легковик і вивезли в невідомому напрямку.

В ході оперативно-розшукових заходів міліціонери встановили, що зловмисники переправили полонену в орендований будинок одного з селищ Дніпропетровщини. Зателефонували чоловікові заручниці за кордон із вимогою передати їм близько 300 тис. дол. за звільнення дружини.

Оскільки будинок, у якому тримали викрадену, був оснащений відеоспостереженням, в’їзд до подвір’я здійснювався через ворота з дистанційним керуванням, вхід через домофон, а кімната знаходиться на другому поверсі, було прийнято рішення про силове захоплення до вказаного приміщення.

Операцію було блискавично проведено о 5-й ранку. Міліціонери проникли до будівлі, затримали двох раніше судимих мешканців Одещини і звільнили заручницю. З метою конспірації, та щоб заручниця не втекла, зловмисники тримали її зі зв’язаними руками з масою на обличчі.

Операція завершилася наступного дня, коли були затримані й інші учасники організованої злочинної групи: раніше засуджений мешканець Одещини та двоє іноземних громадян, співвітчизників потерпілою. Наразі триває слідство, повідомили у прес-службі.