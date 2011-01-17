Харківські «неолімпійці» перемогли на V юнацьких спортивних іграх

Харків. 17 січня. УНІАН. За попередніми підсумками V юнацьких спортивних ігор 2010 року з неолімпійських видів спорту, Харківська область посіла у змаганнях перше загальнокомандне місце.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

Друге місце посіли спортсмени з Донецької області, третє – представники Дніпропетровської області, повідомляє сайт.