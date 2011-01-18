У Харкові затримано чоловіка, який зарубав рідного брата

Харків. 18 січня. УНІАН. У Харкові правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві свого 22-річного брата.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, із заявою про зникнення чоловіка до Жовтневого райвідділу міліції звернулася його мати.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що зниклий чоловік проживав разом із братом та разом із ним відзначав Новий рік. Після спільного розпивання алкогольних напоїв старший брат наніс сплячому молодшому брату декілька ударів сокирою у скроню. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний кухонним ножем розчленував труп на шість частин і розклав їх по сміттєвих пакетах, потім відніс останки в один з далеких кутів технічного поверху будинку, накрив картоном і замазав мастикою.

Виявлені останки тіла загиблого направлені до моргу. Речові докази (сокира, ніж) вилучені.

Працівники сектору карного розшуку встановили, що підозрюваний знаходиться на обліку у психдиспансері. На разі чоловік затриманий у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі Жовтневого РВ порушили кримінальну справу за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).