В Артемівці введено в експлуатацію газопровід

Харків. 19 січня. УНІАН. Введено в експлуатацію газопровід у селі Артемівка Печенізького району.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, під час урочистого відкриття заступник губернатора Євген САВІН привітав жителів села та запевнив їх у своїй всебічній підтримці. «Я - куратор Печенізького району, і згідно з вашими проханнями через главу району буду всіляко допомагати вирішувати всі життєво необхідні питання», - сказав він.

Голова Печенізької райдержадміністрації Олександр ГУСАРОВ повідомив, що за 2010 рік по селу вдалося прокласти 12 км 250 метрів газових мереж, завдяки чому газ зайде в 171 оселю. «Це майже в чотири рази більше, ніж торік, і це дуже добре, і ми на цьому не зупинимося», - сказав він.

Є.САВІН повідомив, що завдяки зусиллям голови області Михайла ДОБКІНА в 2011 році вдалося добитися компенсації за використання надр Харківщини. «Напевно, всім відомо, що в Харківській області є декілька газових родовищ, де добувають газ, і ними тільки користуються, а область з цього нічого не має. Минулого року нашому губернатору вдалося домовитися за компенсацію за користування надрами, яку ми плануємо спрямовувати на газифікацію області. Мета поставлена серйозна – газифікувати всю область» - наголосив Є.САВІН.