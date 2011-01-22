Сьогодні – День Соборності України

Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначається День Соборності.

Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента від 21 січня 1999 року.

Урочистий Акт Злуки Захiдно-Української Народної Республiки та Української Народної Республiки в єдину соборну Українську державу проголосила директорiя УНР 22 сiчня 1919 року на Софiйському майданi в Києвi.

Захiдно-Українську Народну Республiку було проголошено 1 листопада 1918 року масовим виступом української iнтелiгенцiї та військових на теренах Австро-Угорської iмперiї в Галичинi. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року - Станiслав (нині - Івано-Франківськ).

Сьогодні по всій Україні пройдуть урочистості, присвячені Дню Соборності України.

Зокрема, об 11.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Т.Шевченку та М.Грушевському з нагоди Дня Соборності України.

О 12.00 візьме участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України (Національний палац мистецтв «Україна»).

З 14.00 до 17.00 на Софійській площі столиці відбудеться віче, присвячене Дню Соборності України. Передбачається, що участь у ньому візьмуть близько 10 тис. осіб.

З 14.00 до 17.00 на Софійській площі столиці відбудеться віче, присвячене Дню Соборності України. Передбачається, що участь у ньому візьмуть близько 10 тис. осіб.

Ініціативу Народного комітету захисту України з проведення віче підтримали всеукраїнські об’єднання «Свобода» та «Батьківщина», Європейська партія України, Конгрес українських націоналістів, партія «Реформи і порядок», Українська народна партія, партія «Народна самооборона», багато громадських організацій, Українська православна церква Київського патріархату, Українська греко-католицька церква, інші.